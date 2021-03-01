شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وتامر حبيب يهنئان أحمد السقا بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من النجم آسر ياسين والسيناريست تامر حبيب، على تهنئة النجم أحمد السقا بعيد ميلاده، ونشر آسر صورة تجمعه بالسقا عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا أخويا"، كما نشر تامر صورة له مع السقا ومنة شلبى عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا أخويا العزيز".



آسر ياسين



تامر حبيب

وحرص الفنان أحمد مالك على تهنئة النجم أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال صورة تجمعهما معًأ، من الجزء الثانى من فيلم الجزيرة، وصفه فيها بأخيه الكبير وكتب: "مع حبيب قلبي أخويا الكبير وأبويا، كل سنة وأنت أطيب وأجدع واحد في الدنيا، دايمًا ناجح دايما مصدر سعادة لينا".

وأضاف مالك فى تعليقه على الصورة: "استنونا إن شاء الله في رمضان 2021"، وذلك فى إشارة إلى وجودهما معًا ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب".

ولا يعد أحمد مالك أول المهنئين للسقا بمناسبة عيد ميلاده الذى يتزامن مع أول مارس، حيث حرص الفنان إدوارد على تهنئته أيضاً بواسطة مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وعقبال 100 سنة.. وبالتوفيق فى نسل الأغراب".

كما حرص أبناء الفنان أحمد السقا أيضاً على الاحتفال بعيد ميلاد والدهم الــ48، حيث نشروا عددا من الصور التي تجمعهم معا للتعبير عن حبهم لوالدهم، بالإضافة إلى استعادة الذكريات الممتعة التى قضوها معًا.