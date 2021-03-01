شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يسترجع ذكرياته مع الراحلة أحلام الجريتلى بفيديو أثناء رقصهما معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع المخرج محمد سامى ذكرياته مع الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى من خلال فيديو من كواليس أحد أعمالهما، أثناء نعيه لها بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر فيديو أثناء رقصهما معًا وكتب: "الله يرحمك يا أحلام هتوحشيني، كان ليكي عندي غلاوة ومحبة، كنتي ممثلة جميلة وإنسانة أجمل، هفتقدك يا صديقتي".



محمد سامى واحلام الجريتلى

ويعد آخر عمل جمع المخرج محمد سامى بالفنانة الراحلة مشاركتهما معًا بمسلسل "البرنس" الذى عرض خلال دراما رمضان الماضى، حيث شاركت بدور زوجة الفنان عبد العزيز مخيون والد الفنان محمد رمضان ضمن أحداث العمل، كما كانت دُرة الفنانة سلوى عثمان، ووالدة أحمد زاهر وادوارد خلال العمل الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا أثناء عرضه.

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، من خلال صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث عبروا عن حزنهم على وفاتها، ومن بينهم، الفنان أحمد زاهر، الذى عمل معها أيضاً بمسلسل "البرنس"، حيث كتب عبر حسابه على موقع انستجرام: "وداعا ماما أحلام الجريتلى.. ربنا يرحمك ويحسن إليكى فى جنة الخلد بإذن الله.. وداعا أطيب قلب وأحن ام إنا لله وانا اليه راجعون.. ارجوا قراءة الفاتحة و الدعاء للمغفور لها بإذن الله".



صورة من الفيديو

فيما نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على إنستجرام، آخر صورة من لقاء جمعه بالفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، وطلب من متابعيه الدعاء لها، أيضا نشر الفنان ادوارد فؤاد، صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها:" ربنا يرحمها ويصبر أهلها وداعا الفنانة القديرة".