شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف عن كواليس أغنيته الجديدة "أنا البطل اللى نفسك تقلده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رمضان، عن مقطع فيديو يظهر من خلاله بعض اللقطات من وراء كواليس أغنيته الجديدة، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، والمقرر عرضها يوم الأربعاء المقبل عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وجاءت كلمات الأغنية التي شارك رمضان فيها متابعيه بمقطع منها كالآتي "مفيش مقارنة بينا علشان تيجي تكلمني، يا ويلك ياللى هتفكر تيجي تزاولنى، هتحصل اللى قبلك مين فيهم كان حملي، أنا البطل اللى نفسك تقلده".

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان تصوير مشاهد العمل بشكل يومى وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، وعلى مدار الأسابيع الماضية كشف أبطال العمل عن العديد من الصور داخل الكواليس، التى كشفت عن طبيعة الشخصيات التى يقدمونها، وكان آخرها صورة جمعت رياض الخولى ومفيد عاشور ومحمد ريحان وحسن القناوى قبل تصوير أحد المشاهد.



محمد رمضان

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين فى البطولة.