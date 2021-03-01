شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد مهنئا والده بعيد ميلاده: الله لا يحرمنا من ابتسامتك يا أغلى الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المطرب المغربى سعد لمجرد، والده الفنان الكبير البشير عبدو لمجرد، الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم، الأول من مارس، معبرًا عن حبه الشديد له وفخره به، داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والعافية.



سعد لمجرد مع والده البشير عبدو

ونشر سعد، صورة مع والده عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "كل عام وأنت بألف خير بابا حبيبى، عيد ميلاد سعيد، الله يحفظك لينا يا أبى وأستاذى وصديق العمر، أحبك حبا لا يوصف، اللهم أدم عليك الصحة والعافية وقدرنى على إسعاد قلبك كل دقيقة كل ساعة كل يوم، أحبك وافتخر انك أبى، الله لا يحرمنا من ابتسامتك الحلوة يا أغلى الناس".



سعد لمجرد عبر انستجرام

يأتى هذا فيما، طرح لمجرد، أمس الأحد، كليب أحدث أغانيه "الغادى وحدو"، مع كريم زياد والهواريات، واقتربت عدد مشاهدتها على يوتيوب إلى 2 ونصف ملايين مشاهدة، فى أقل من 24 ساعة من طرحها عبر قناته الرسمية.

من ناحية أخرى، دشن النجم المغربى سعد لمجرد، الأيام الماضية حملة المليار مشاهدة من أجل وصول أغنيته "أنت معلم" التي طرحها في 2 مايو 2015 إلى مليار مشاهدة على اليوتيوب، وبالفعل ما زالت حملة المليار مشاهدة مستمرة عبر وسائل السوشيال ميديا لمصلحة الأغنية "أنت معلم" وتقترب بالفعل إلى الرقم على اليوتيوب.