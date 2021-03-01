شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة مع "إبلة فاهيتا" في كواليس مسلسل "دراما كوين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان باسم سمرة، بجوار أبلة فاهيتا، في كواليس تصوير مسلسلهما "دراما كوين" التي تقوم ببطولته الأولى ومن المقرر عرضه في 15 مارس المقبل عبر منصة نتفليكس التليفزيونية.

وظهر سمرة في الصورة التي نشرتها إحدى الصفحات التي تحمل اسم "باسم سمرة" عبر منصة إنستجرام، وهو يحتضن أبلة فاهيتا، في ما وراء كواليس تصوير المسلسل، وهما في أحد الشوارع.



أبلة فاهيتا مع باسم سمرة

وطرحت منصة نتفليكس منذ ساعات قليلة، الفيديو الترويجى للعمل الكوميدى المنتظر "دراما كوين"، الذى تضمن فكرة سريعة عن المسلسل الجديد، وتظهر من خلاله نجمة الويبة وهى تحاول العثور على دليل برائتها بعد تورطها فى عملية قتل، وسرعان ما يحاول باسم سمرة الوصول اليها.

ويشارك في بطولة المسلسل أبلة فاهيتا، وكارو وبودي أبناء أبلة فاهيتا بالإضافة إلى باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، أسامة عبدالله.

المسلسل مكون من 6 حلقات، من الدراما الكوميدية الحافلة بالإثارة والأكشن لعائلة أبلة فاهيتا وهو من إخراج خالد مرعي ومن تأليف محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت.

ويأتي ذلك بعد النجاح الذى حققه برنامج " لايف من الدوبلكس" لـ أبلة فاهيتا عبر قناة ON