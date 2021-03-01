شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين وسهر الصايغ فى طنطا لعرض مسرحية "المتفائل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سامح حسين عن عرض مسرحية المتفائل فى مدينة طنطا تمهيدًا لطرحها فى باقى المحافظات، من خلال صورة له بصحبة الفنانة سهر الصايغ، أثناء توجههما إلى مدينة طنطا من أجل عرض المسرحية، حيث ظهرا خلال الصورة من داخل السيارة، وعلق سامح حسين، على الصورة التى نشرها عبر حسابه على انستجرام: "فى الطريق لعرض مسرحية المتفائل، إن شاء الله فى طنطا وتتوالى باقى محافظات المحروسة".



سامح حسين وسهر الصايغ

وكانت عروض مسرحية "المتفائل"، قد بدأت العام الماضى، وهى المسرحية الذى يشارك فيها بجانب سامح حسين وسهر الصايغ، كلاً من يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.



سامح حسين وسهر الصايغ على انستجرام

وعرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، وهى مأخوذة عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

وكان الفنان ضياء شفيق حصد بداية العام الجارى 2021 على جائزة أفضل مصمم استعراضات بالمهرجان القومي للمسرح المصرى عن مسرحية "المتفائل" وذلك بعدما عرضت العام الماضى لمدة 150 ليلة عرض علي خشبة المسرح القومي.