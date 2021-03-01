شكرا لقرائتكم خبر عن هايلي بالدوين تحتفل بعيد ميلاد زوجها جاستين بيبر بصور ورسالة حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت عارضة الأزياء العالمية هايلى بالدوين، بعيد ميلاد زوجها النجم العالمي جاستين بيبر، بمجموعة صور من ذكرياتهما التي جمعتهما سويًا، ورسالة حب أضافتها على المنشور الذى طرحته منذ قليل عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وتغزلت بالدوين في زوجها النجم العالمي بمناسبة عيد ميلاده الـ27، وقالت: "عام آخر معك من الحب، ننمو سويًا ونضحك معًا، عيد ميلاد سعيد، أنت الإنسان المفضل لدي وأنا ممتنة لكوني بجانبك".

وعلى جانب آخر، فإن ألبوم النجم العالمي جاستين بيبر الجديد سيصدر يوم 19 مارس المقبل، وسيضم حوالى 16 أغنية متنوعة الأشكال، حيث سيتعاون مع عدد كبير من نجوم الموسيقي، أبرزهم دي جي خالد، الذى سبق وتعاون معه في أغانى سابقة، بالإضافة إلى كل من "بورنا بوي، وبيني بلانكو، وشانس ذا رابر، ودانيال سيزر، ودومينيك فيك، وجيفيون إيفانز"، وفقاً لتقارير أجنبية نقلتها صفحة الفن الشهيرة worldmusicawards.

واستطاع النجم الشهير جاستين بيبر، أن يبهر قطاعا كبيرا من معجبيه حول العالم، وذلك من خلال حفله الافتراضى الأخير الذى احياه بالتزامن مع عيد الحب على منصة " تيك توك "، خاصة بعدما أشارت التقارير إلى أن النجم الشهير الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم استطاع أن يحقق رقما قياسيا مذهلا بهذا الحفل.