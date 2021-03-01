شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تكشف كواليس مشهد جمعها مع الراحلة أحلام الجريتلى فى مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة روجينا، ذكرياتها مع الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، بعدما توفيت أمس، حيث كتبت بوست مطول عبر حسابها على موقع إنستجرام، عبرت فيه عن امتنانها للمشاركة بصحبتها فى مجموعة طويلة من الأعمال، آخرها مسلسل "البرنس"، كما روت كواليس موقف جمعهما معاً بأحد مشاهد العمل.

وكتبت روجينا: "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنانة القديرة والأم الغالية أحلام الجريتلى فى ذمة الله، جمعتنا كواليس كتير وادور كانت فيها عظيمة يا أمى ياحماتى بأعمال مثل (سلطان الغرام بين السرايات الاسطورة وأخيرًا البرنس)".



روجينا على انستجرام

وتابعت: "كنت بطمن معاها عشان كان عندها قلب بيحب الكل ودايمًا وأبدًا يجمعنا الحب ودايما عندها طاقة إيجابية وحب للتمثيل وكأن هى دى الحياة بتحب تحكى عن ذكريات الشغل وأدوارها اللى بتصورها".

وحول مشهدهما معًا بمسلسل البرنس، قالت: "لما عملنا المشهد اللى بينا فى البرنس اللى بقولها ها رميكى من الشباك لما خلصنا قالتلى: "شاطرة".. فقولتلها "عشان قدامى ممثلة عظيمة اسمها أحلام الجريتلى".. كانت عظيمة وعمرها ما حست بعظمتها".

واختتمت كلامها، "هتفضلى باقية بأدوارك اللى أثرت فينا وفى جمهورك وبسرتك الحلوة اللى اتعلمت منها أنك قبل ما تكون فنان الأهم تكون إنسان الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناتة اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لها".



احمد مجدى على انستجرام

ولم تكن روجينا هى الفنانة الوحيدة التى تحرص على نعى الفنانة أحلام الجريتلى، حيث حرص مجموعة من النجوم والنجمات على نعيها منهم الفنان أحمد مجدى، الذى نشر صورة للراحلة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "قيمة فنية وإنسانية كبيرة.. وداعا الأستاذة الرقيقة أحلام الجريتلى".