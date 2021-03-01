شكرا لقرائتكم خبر عن آخر 5 إطلالات لـ سمية الخشاب في رحلتها بمدينة دبي الإماراتية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد الفنانة سمية الخشاب في مدينة دبى الإماراتية حاليًا لقضاء عطلتها، ومن حين لآخر تشارك متابعيها وجمهورها جلسة تصوير عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، والتي تنوعت فيها في الكثير من الأماكن التي جاءت بعضها في شوارع مدينة جميرا والآخر داخل الفندق التي تقيم فيه.

وخطفت الخشاب الكثير من الأنظار إليها في جلسة التصوير التي ظهرت فيها وهى داخل سيارة فارهة في شوارع دبي، والتي ارتدت فيها ملابس باللون الأسود بالكامل، كما استحوذت على أنظار متابعيها منذ قليل في أحدث ظهور لها في المدينة الإماراتية.

سمية الخشاب فى أحدث ظهور لها



الخشاب فى دبي



سمية الخساب مع سيارة فارهة فى دبي

وتشارك سمية الخشاب فى مسلسل محمد رمضان "موسى" ، المقررعرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، وتجسد سمية دور صعيدية خلال أحداث المسلسل بجانب بطل العمل، وفي سياق متصل علقت النجمة سمية الخشاب على صورة محمد رمضان التي نشرها مع الطفل الذي جسد دوره في كليب مصباح علاء الدين على حسابه بموقع انستجرام، ليرد محمد رمضان عليها بأن موسى مشتاق لك وهي شخصيته في مسلسله الرمضاني المقبل "موسي" والذي تشارك فيه سمية الخشاب بدور البطولة أمامه.



سمية الخشاب فى احدي جلسات تصويرها فى دبي



سمية الخشاب فى دبي

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصرعبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.