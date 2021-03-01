شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الموسيقيين ينعى الفنان الراحل يوسف شعبان بعد وفاته متأثرًا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على نعي الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي وافته المنية أمس الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 90عامًا.



هانى شاكر

ونشر نقيب المهن الموسيقية صورة للفنان الراحل عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" وعلق عليها: "أنعى بكل الحزن والأسى رحيل الفنان الكبير يوسف شعبان، رحمه الله وأدخله فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان".

وشيعت صباح اليوم من مستشفى العجوزة، جنازة الفنان يوسف شعبان وتم دفنه في مقابر العائلة في 6 أكتوبر، وقد توفي الفنان بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد منذ فترة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العناية، ولكنه لم يستطع مقاومة الفيروس.

كما حرص الرئيس الفلسطينى عباس أبو مازن على نعى الفنان الكبير يوسف شعبان، وأرسل إكليلًا من الزهور ، على ضريح الفنان الراحل خلال مراسم تشييع جثمانه.

وشارك وفد من سفارة دولة فلسطين بمصر بمراسم التشييع، و نقل المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي خالص تعازي الرئيس والشعب الفلسطيني إلى أسرة الفنان القدير، مؤكدين أن المشهد الفني العربي فقد قامة فنية ملتزمة تجاه قيم الحرية والعدالة وقدّم مواقفًا مشرفة تضامنية ووطنية إلى جانب القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

وكان الفنان الراحل يوسف شعبان على عديد من التكريمات الفلسطينية آخرها عام 2019، حيث منحه الرئيس أبو مازن، النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لمسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء والأعمال السينمائية والتليفزيونية الوطنية القيمة، ولمناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية.