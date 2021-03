شكرا لقرائتكم خبر عن جال جادوت تعلن عن حملها الثالث بعلامة الحسد وخمسة وخميسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية جال جادوت، صاحبة شخصية wonder women الشهيرة في سلسلة أفلام الابطال الخارقين، عن حملها الثالث، على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة لها وسط طفلتيها وزوجها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام وهم يضعون أيديهم على بطنها التي ظهرت بشكل ملحوظ.

وحرصت جادوت، على إضافة بعض التفاصيل الصغيرة في إعلانها غير المباشر عن حملها الثالث، حيث وضعت علامة الحسد في التعليقات بالإضافة إلى إيموشن الكف الذى يشير إلى الحسد أيضًا.

وكانت قد التقطت عدسات المصورين، بطلة سلسلة Wonder Woman الشهيرة، أثناء تجولها فى شوارع كاليفورنيا الأمريكية، بصحبة ابنتها ألما، أثناء اتجاهها لممارسة رياضة طفلتها المفضلة وهى التزلج على الجليد.

وظهرت ألما صاحبة التسعة سنوات مع والدتها جادوت صاحبة الـ 35 عاماً، وهي ترتدي حذاء التزلج على الجليد وتسير فى الشوارع، بينما ارتدت جادوت ملابس رياضية وهودي أبيض وبنطلون باللون الأسود.

جال جادوت وسط عائلتها

وكانت قد ارتفعت إيرادات فيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984، حول العالم إلى 152 مليوناً و 200 ألف دولار أمريكى حول العالم، وذلك بعد طرحه يوم 25 ديسمبر من العام الماضى، 2020.

فيلم Wonder Woman 1984، الذى يدورحول تقدم سريع إلى الثمانينيات، حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah