شكرا لقرائتكم خبر عن "أيامكو صعبة معايا".. أمينة تطرح أحدث أغانيها "زى مانا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة أمينة أحدث أعمالها الغنائية، لأغنية "زى مانا" من كلمات عماد عبيد، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وقدمتها بشكل جديد عن أغانيها السابقة، وهذا ماتحرص عليه طول الوقت .

وتقول كلمات الأغنية :

زى أنا ما فرقتش وياكم .. انتوا مش فارقين ويايا

وبقولكم انا مش هنساكم .. والطيبة هرميها ورايا

أيامكو صعبة معايا.. حسابكو جي تقيل

عارفين تعدوا ورايا.. واللي يسد يشيل

مابقتش باقي عليكم.. ولا ناوى حتي اسامحكم

والباركة فعلا فيكم .. الفاتحة بقي على روحكم

بنفس سلاحكوا هدبحكوا.. ومش هرحمكوا ولا ثانية

وسدوا قصادى انا راضي .. ويا انا بقي يا انتوا في الدنيا

أمنتكوا وانتوا ما عملتوش .. حساب للعشرة وغدرتم

شطانكوا صاحبكوا وغلطم .. في حقي وبعتوني وخنتم..

من ناحية أخرى طرحت أمينة مؤخرا أحدث أغانيها التي تحمل اسم "سوق الجدعنة"، والتى جمعتها بالمطرب محمود معتمد وهى من كلمات وألحان وتوزيع اسلام مونتى، وظهرت فى الكليب بشكل جديد ومختلف مزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب، تدور قصة كليب عن الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من رود أفعال بعض البشر.

يذكر أن أمينة تنتظر عرض فيلم "الشرابية" ويشاركها البطولة علاء مرسي وراندا البحيرى لطفي لبيب وأحمد عبدالله محمود سليمان عيد وحسن عبدالفتاح وعلاء زينهم وجمال فؤاد واللبنانية دومينيك حورانى وآخرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطى وإخراج معوض إسماعيل ومن المتوقع عرضه بدور العرض السينمائى قريبًا.