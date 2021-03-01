شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان يزور الخليج 365 ويطلع على تجربة أول تليفزيون ديجيتال فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المخرج السينمائى الكبير طارق العريان مؤسسة الخليج 365، الاثنين، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365.

وتجول "العريان" فى صالة تحرير المؤسسة وأقسامها، مطلعا على تفاصيل العمل التحريرى، وتجربة أول تليفزيون ديجيتال فى مصر، وتجهيزات الاستوديو ومواقع التصوير والمونتاج، وفرق العمل الفنية من مذيعين ومصورين ومونتيرين ومهندسى صوت.

وتعرف المخرج الكبير خلال زيارته على تفاصيل عمل تليفزيون الخليج 365، الذى يقدم تجربة فريدة من نوعها كأول تليفزيون ديجيتال فى مصر والمنطقة العربية، يبث محتواه وبرامجه من تقارير ونشرات وتغطيات وخريطة برامجية متنوعة على مدار الساعة، ويُحقق عشرات ملايين المشاهدات عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.

يُذكر أن طارق العريان أحد أهم مخرجى السينما فى مصر، وقدم على مدار رحلته الفنية عددا من الأفلام المهمة مع كبار النجوم من كل الأجيال، أبرزها: فيلما الباشا والامبراطور مع النجم الراحل أحمد زكى، و"تيتو" مع النجم أحمد السقا، و"السلم والثعبان" مع النجمين أحمد حلمى وهانى سلامة، و"الخلية" و"أولاد رزق" بجزأيه مع النجم أحمد عز، وفيلم أسوار القمر مع النجوم عمرو سعد ومنى زكى وآسر ياسين.