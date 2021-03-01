شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة The Queen Gambit تزين أظافرها بعلامات مستوحاة من عالم الشطرنج بحفل جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة أنيا تايلور على الارتباط بشخصيتها التي قدمتها بمسلسل مناورة الملكة أو The Queen Gambit أثناء حضورها مراسم تتويجها بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل قصير خلال الساعات الماضية، ضمن فعاليات جوائز الجولدن جلوب، وذلك من خلال حيلة ارتبطت بأظافرها.



انيا تايلور وإطلالتها بالحفل

ونشر موقع الديلى ميل، صورة لأظافر يد الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا، وظهرت فيها بعلامات لها علاقة بالشطرنج وعالمه الذى يدور حوله قصة مسلسل The Queen Gambit الذى عرض في وقت سابق من العام الماضى، وتمكن من تحقيق نجاحًا كبيرًا وأرقامًا قياسية على مستوى المشاهدات.



انيا تايلور وأظافرها مميزة بعلامات لها علاقة بالشطرنج

واستخدمت أنيا تايلور، علامات مثل قطع الشطرنج الأبيض والأسود، بالإضافة إلى أشكال العساكر أو البيدق، كما ظهرت كلمة chess واضحة أيضاً على أصابعها.

جدير بالذكر أن مسلسل The Queen’s Gambit تمكن من الفوز بجائزة أفضل جولدن جلوب كأفضل مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني، أيضاً، لتضاف جائزة أخرى إلى رصيده بجانب تتويج بطلته عن دورها خلال أحداث المسلسل من خلال شخصية بيث هارمون التى حققت بها الممثلة الشابة نجاحاً كبيراً.

كما أعلنت أنيا تايلور في كلمتها بعد التتويج بالجائزة ووجهت رسالة إلى الشخصية التى قدمتها بأحداث المسلسل وقالت "شكرًا لك على مشاركتك في هذه الرحلة، شكرًا لك على ثقتك.. بيث، سأقوم بهذا المشروع مرارًا وتكرارًا، أنا أحبه كثيرًا".