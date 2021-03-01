شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور فى أحدث ظهور بصحبة أحمد سعد وخطيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان تامر عاشور متابعيه على موقع إنستجرام بصورة جديدة له مع الفنان أحمد سعد، حيث ظهر خلال الصورة بصحبة خطيبته علياء بسيونى، وهى الصورة التي علق عليها تامر عاشور بكتابة: "مساء الورد على الناس الورد".



تامر عاشور واحمد سعد

وما أن نشر تامر عاشور الصورة حتى تكهن متابعوهما بوجود عمل فنى بينهما خلال الفترة المقبلة، بتعليقات من عينة: "نتمنى دويتو بينكم"، "يا ريت أغنية قريب"، وغيرها من التعليقات التي أثنت على الثنائى.



تامر عاشور على انستجرام

وتأتى صورة النجم أحمد سعد وتامر عاشور بعدما تطرق الأخير فى وقت سابق خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تحدث فيها عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررًا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحًا أن انتشار فيروس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، بالاضافة الى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة، وهو ما يتعذر حدوثه حالياً بسبب الفيروس اللعين وعدم القدرة على إقامة حفلات غنائية.



تامر عاشور واحمد سعد فى صورة أخرى





ويتعاون تامر عاشور فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.كما يتعاون مع كل من محمدى وتامر على ومحمد النادى وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما على صعيد التوزيع فيتعاون تامر عاشور مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.