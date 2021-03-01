شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تظهر برشاقة عالية فى أداء تمارين استعراضية وتغازل سيرك كنديا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الفنانة ناهد السباعى، رشاقة ولياقة بدنية كبيرة، خلال أدائها تمارين على طريقة "استعراضات السيرك"، حيث ظهرت فى فيديو نشرته عبر حسابها على tik tok، وهى تؤدى التمارين وتتسلق حلقة دائرية من الحديد معلقة فى سقف "الغرفة".

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وأعادت ناهد، نشر الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، صحبته هذه المرة بتعليق: "أهلا سيرك دى سوليه Cirque du Soleil، أنا جاهزة.. اتصل بى"، وذلك فى إشارة لسيرك فى كندا، مضيفة: "أفتقد الرقص والتمرين معك يا عمرو باتريك".





وسيرك دى سوليه، كندي مقره فى مدينة مونتريال، مشهورة بتقديم العروض السيركية، بينما عمرو باتريك، هو أحد مصممى الدراما الحركية والرقص المعاصر فى مصر.





وفى وقت سابق، شاركت الفنانة ناهد السباعى، بصورة لوالدتها ناهد فريد شوقى، من وراء كواليس تصوير مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى، الذى عرض فى يناير عام 1996، وحقق نجاحًا واسعًا فى مصر والوطن العربى، حيث نشرت صورة لوالدتها من أحد المشاهد الشهيرة فى العمل الدرامى وهو مشهد "فرح سنية" عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.





وتغزلت السباعى فى والدتها التى ظهرت بجانب النجم الراحل نور الشريف، فى كواليس تصوير مشهد فرح سنية الشهير الذى تربع لفترة طويلة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة فى الكوميك، وكتبت "انا أحبك".







