شكرا لقرائتكم خبر عن هلسنكى La Casa De Papel يتحول لشخص cute فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي داركو بيريك، صاحب شخصية هلسنكي الشهيرة في المسلسل الإسباني La Casa De Papel، عن جانب آخر من شخصيته التي اعتاد الظهور بها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ونشر هلسنكي صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو يمسك الورود في يده، بالإضافة إلى بعض الملامح الجديدة التي اضافها عن طريق المكياج على وجهه الضخم.

وعلى جانب آخر، تصدر النجم العالمي ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور في المسلسل الإسبانى، غلاف مجلة Esquire الإسبانية، تزامنًا مع عيد ميلاده الـ 46 يوم الثالث والعشرون من فبراير الماضى.

وشارك البروفيسور متابعيه وجمهوره، بصورة من الغلاف الجديد الذي سيطرح غدًا في الأسواق تزامنًا مع عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وأعلنت شبكة نتفليكس الفترة الماضية عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال.

كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات.