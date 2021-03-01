شكرا لقرائتكم خبر عن سقراط فيلم العفاريت: دخلت مجال الفن بخناقة وأصبت بهلع بسبب عادل أدهم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد عقل أحد أشهر أطفال الفن والذى قام بدور الطفل سقراط فى فيلم العفاريت كواليس أهم أعماله وذكرياته مع عمالقة الفن بعد أكثر من 30 عاما من إنتاج فيلم العفاريت ، فى حوار مع تلفزيون الخليج 365.

وتحدث سقراط فيلم العفاريت لتلفزيون الخليج 365 عن تفاصيل بدايته وعملله بالفن وهو فى سن 5 سنوات ، كيف كان ذلك بمحض الصدفة وبسبب خناقة، حيث لم يكن من الأطفال الذين يهوون الفن أو يقومون بالتمثيل أمام المرآة.

وكشف الفنان أحمد عقل الذى ابتعد عن التمثيل منذ 24 عاما وكان آخر أعماله مسرحية وداعاً يابكوات ومسلسل حرس سلاح وهو فى سن 17 عاما عن كواليس أهم أعماله ومنها فيلم أفلام جحيم تحت الماء، والتحدى والعفاريت والعديد من المسلسلات الدينية التى كان يشارك فيها على مدار أكثر من 16 عاما بسبب إتقانه للغة العربية منذ صغره.

وتحدث عقل عن ذكرياته مع نجوم الفن الذين شاركهم العديد من الأعمال ، ومنهم الفنان عادل أدهم ، مؤكداً أنه أصيب بحالة من الرعب والهلع فى أول لقاء جمعه به.

وقال عقل: "بعد إذاعة أول سهرة التلفزيونية شاركت فيها ،شاهدها المخرج نادر جلال وكان وقتها يبحث عن طفل للمشاركة فى فيلم «جحيم تحت الماء»، يقوم بدور ابن الفنان سمير صبرى من زوجة ألمانية، ورأى أن مواصفات الطفل تتطابق معى ومنها العيون الملونة والبشرة البيضاء التى تتناسب مع مواصفات الطفل المطلوب، فاختارنى للدور وقبل التصوير كنت تعرفت على الفنان سمير صبرى والمخرج نادر جلال"

وتابع: " فى أول يوم تصوير أصبت بحالة رعب وهلع بمجرد رؤية الفنان عادل أدهم ، لأنى كنت بخاف منه قبل أن أراه بسبب أدواره، وبمجرد أن رأيته خلال التصوير انتابتنى حالة خوف وصراخ متواصل وكنا نصور فى الغردقة، فطلب الفنان الكبير توقف التصوير فى هذا اليوم واستأذن والدى ووالدتى واصطحبنى هو وزوجته لقضاء يوم معه، وخرجنا واتفسحنا وعدنا آخر اليوم أصدقاء، وكان حنونا جدا هو وزوجته»