شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يهنئ أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده بالصعيدى: كل سنة وأنت طيب يا واد عمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أمير كرارة على الاحتفال بعيد ميلاد النجم أحمد السقا، من خلال صورة تجمعهما معًا عبر خاصية الاستورى على موقع إنستجرام، علق عليها بكتابة جملة باللهجة الصعيدية قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا ود عمى"، وذلك في إشارة لاجتماعهما بعمل فنى باللهجة الصعيدية هو مسلسل "نسل الأغراب" الذى سيعرض خلال دراما رمضان المقبل.

ويضم مسلسل "نسل الأغراب" العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ويعد هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.



امير كرارة والسقا

من ناحية أخرى حرص عدد من النجوم والنجمات على تهنئة الفنان احمد السقا بمناسبة عيد ميلاده الذى يتزامن مع اليوم فى الأول من مارس.

حيث حرص الفنان احمد مالك على تهنئته واستعان بصورة تجمعهما معأً، من الجزء الثانى من فيلم الجزيرة، وصفه فيها بأخيه الكبير وكتب: "مع حبيب قلبي اخويا الكبير و ابويا، كل سنة وانت أطيب و أجدع واحد في الدنيا، دايما ناجح دايما مصدر سعادة لينا!".

وأضاف مالك فى تعليقه على الصورة : "استنونا ان شاء الله في رمضان 2021"، وذلك فى إشارة إلى وجودهما معاً ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب".

كما حرص أبناء السقا، على الاحتفال بعيد ميلاد والدهم الــ48، وذلك من خلال نشرهم عددا من الصور التى تجمعهم معا للتعبير عن حبهم لوالدهم، إضافة إلى استعادة الذكريات الممتعة التى قضوها معًا.