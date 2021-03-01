شكرا لقرائتكم خبر عن احمد مالك يهنئ السقا بعيد ميلاده بصورة من فيلم الجزيرة 2: أخويا الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان احمد مالك على تهنئة النجم أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال صورة تجمعهما معأً، من الجزء الثانى من فيلم الجزيرة، وصفه فيها بأخيه الكبير وكتب: "مع حبيب قلبي اخويا الكبير و ابويا، كل سنة وانت أطيب و أجدع واحد في الدنيا، دايما ناجح دايما مصدر سعادة لينا!".

وأضاف مالك فى تعليقه على الصورة : "استنونا ان شاء الله في رمضان 2021"، وذلك فى إشارة إلى وجودهما معاً ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب".



احمد مالك على انستجرام

ولا يعد أحمد مالك أول المهنئين للسقا بمناسبة عيد ميلاده الذى يتزامن مع أول مارس، حيث حرص الفنان إدوارد على تهنئته أيضاً بواسطة مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وعقبال 100 سنة.. وبالتوفيق فى نسل الأغراب".



مالك والسقا

وظهر خلال الفيديو الثنائى أحمد السقا وإدوارد، عبر حساب الأخير على تويتر، وهما يركبان "حنطور"، ويغنيان سويا أغنية "حبيبى يا عاشق" الأغنية الرسمية لفيلم السقا "شورت وفانلة وكاب"، بينما طلب السقا من إدوارد مازحا، تصوير الحصان الذى يجر عربة الحنطور، قائلا: "صور الحصان أهم منى ومنك".

كما حرص أبناء الفنان أحمد السقا أيضاً على الاحتفال بعيد ميلاد والدهم الــ48، حيث نشروا عددا من الصور التي تجمعهم معا للتعبير عن حبهم لوالدهم، بالإضافة إلى استعادة الذكريات الممتعة التى قضوها معًا.