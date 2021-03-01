شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة جمعت يوسف شعبان مع شادية من كواليس "ميرامار" منذ عام 1969 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محبو وعشاق الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على موقع "إنستجرام"، عن صور جديدة نادرة جمعت الفنان الراحل يوسف شعبان، مع دلوعة السينما المصرية، من كواليس فيلم "ميرامار" الذى عرض لأول مرة فى 13 أكتوبر عام 1969.



الراحلان شادية ويوسف شعبان

فيلم ميرامار، بطولة شادية، يوسف شعبان، يوسف وهبى، عماد حمدى، عبد المنعم إبراهيم، أبو بكر عزت، نادية الجندى، نظيم شعراوى، سهير رمزى، إبراهيم سعفان، وغيرهم من الممثلين، تأليف نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثى، إخراج كمال الشيخ.

شيع عدد من الفنانين، جثمان الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان، اليوم الاثنين، إلى مقابر الأسرة بطريق الواحات، وأدوا صلاة الجنازة عليه، حيث حضر مراسم الجنازة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى وعضو نقابة المهن التمثيلية منير مكرم والفنانة نهال عنبر والمذيعة بوسى شلبى.

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.