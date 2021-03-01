شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يهنئ شقيقه عمر بعيد ميلاده بصور مع سمية الألفى: أحبك يا أخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد الفيشاوى، بعيد ميلاد شقيقه عمر، الذى يوافق اليوم الاثنين، الأول من مارس، وهو الابن الثانى للفنان الراحل فاروق الفيشاوى والفنانة القديرة سمية الألفى، معربا عن حبه الشديد له، قائلا: "أحبك يا اخى".



عمر الفيشاوى مع والدته سمية الألفى

ونشر الفيشاوى، صورا له مع شقيقه وصورة لشقيقه مع والدته سمية الألفى، صحبها بتعليق: "حدث انفجار الليلة الماضية، عيد ميلاد سعيد عمر الفيشاوى.. بحبك يا أخى".



أحمد وعمر الفيشاوى

وانتهى أحمد الفيشاوى من تصوير فيلمه "30 مارس"، وشارك فى بطولته كل من النجوم دينا الشربينى، خالد الصاوى، صبرى فواز، وعدد آخر من الفنانين، تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى.



الفيشاوى أحمد وعمر

كما يحضر الفنان أحمد الفيشاوى لفيلم جديد بعنوان"voy voy" المقرر تصويره الفترة المقبلة، وهو من إخراج عمر هلال فى تجربته السينمائية الأولى، والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الفيلم 5 شباب مكفوفين، ينطلقون فى رحلة سفر، وكل منهم يمر بظروف وأمور مختلفة، بطريقة كوميدية.





وطرح الفيشاوى، مؤخرا أغنية الراب "نمبر 2" منذ نحو أسبوعين، واقتربت حتى الآن من مليون ونصف المليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب.



