شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى برايس تواصل رحلة علاجها بعد 7 أشهر من إصابة قدميها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع كاتي برايس، رحلة علاجها بعد مرور 7 أشهر من كسر كلتا قدميها، حيث شوهدت مؤخرا وهي تتكئ على عكاز أثناء توجهها لإجراء فحص طبي مع صديقها كارل وودز.

وتميزت إطلالة عارضة الأزياء السابقة البالغة من العمر 42 عامًا باللون الأسود، حيث ارتدت قميصًا أسود مطبوعا عليه كلمات باللون الأبيض، إلى جانب بنطلون أسود وحذاء رياضي أثناء مغادرتها موقع الفحص الطبي، وأثناء ذلك، أمسكت كاتي برايس بهاتفها الذكي أثناء عودتها إلى سيارتها مع صديقها كارل البالغ من العمر 32 عامًا، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



العارضة كاتي برايس

وخضعت كاتي برايس إلى عملية جراحية في الشهور الماضية، استمرت 8 ساعات بعد تعرض قدميها للكسر بناء قدميها إثر سقوطها من ارتفاع 25 قدما، وقالت كاتي أنها كانت تعاني من ألم مستمر و"تتمايل مثل البطة" عندما تحاول المشي خلال الشهور الماضي، مشيرة إلى أنها تمشي 20 دقيقة يوميا بحد أقصى، وفقا لما ذكرته في مقابلة سابقة مع "The Sun".

وأضافت :"لن أكون كما كنت أبدًا ... لقد أصبت بالعرج حينما أمشي الآن لأن إحدى ساقي أطول من الأخرى بسبب كل المعدن الموجود في القدم- أتجول مثل البطة...لقد سجلت معاقة"، وفي حديثها عن الألم الذي ما زالت تشعر به بعد الحادث، قالت كاتي إنها تشعر وكأنها "تتعرض للصعق بالكهرباء"، لأن الألم ينتشر في قدميها.



الفنانة كاتي برايس



النجمة كاتي برايس



كاتي برايس تتكئ على عكاز



كاتي برايس في أحدث ظهور