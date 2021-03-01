شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام .. يسرا تروى تفاصيل "فنجان قهوة" مع الزعيم وسر موافقتها على هذا العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا، إن عادل إمام كان عندما يقدم دور شخص فقير يظهر بمظهر نظيف حتى تصل رسالة أن النظافة ليس لها علاقة بالفقر، وبالفعل جعل الجميع يقلدونه.

أضافت يسرا - خلال الجزء الثانى من استضافتها مع الفنان محمد الشرنوبى فى برنامج سهرانين، الذى يقدمه الفنان أمير كراره ويذاع على قناه on - أنا أحب كل أعمالى معه، فقد قدمت معه ١٧ فيلما، ولم أستطع أن أنسى "الكماشة اللى عملها عليا" مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد أثناء فيلم عمارة يعقوبيان، فقد اعتدنا على شرب القهوة سويا صباحا، فوجدته فى إحدى المرات يعرض عليا المشاركة فى الفيلم بخمس مشاهد وقال لى "خليكى جدعة واعملى معانا خمس مشاهد"، فاعترضت فقال لى" أقرى الورق" وعندما قرأته قلت له موافقة، وبالفعل قابلت الشخصية الحقيقة وقلدتها فى كل شيء.



عادل إمام ويسرا فى أحد الأعمال التى جمعتهما

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبى مسلسل لؤلؤ الذى دارت أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وتواصل النجمة الكبيرة تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.