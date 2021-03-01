رابع أغنيات ألبومه الجديد.. محمد منير يُطلق برومو “زوق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شوّق الفنان المصري محمد منير، جمهوره لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “زوق”، من خلال طرح البرومو الدعائي الرسمي للأغنية، عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب.

أغنية “زوق” تُعد رابع أغنيات ألبوم الكينغ محمد منير، الجديد والذي يحمل عنوان “باب الجمال” حيث شرع في طرح أغنياته مطلع العام الحالي 2021.

وتعاون خلالها مع الشاعر مجدي نجيب، ولحنها وجيه عزيز، ورومان بونكا.

ومن المقرر أن تُطرح الأغنية كاملة، خلال الأيام القليلة المقبلة عبر “يوتيوب”.

ويحتوي ألبوم “باب الجمال”، على أربع أغنيات بخلاف “زوق” هي: “فينك يا حبيبي” من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، “أنا رايق” كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و”باب الجمال” كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب، و”مسألة السن” كلمات صلاح فايز، وألحان هاني شنودة.

ومن المُقرر أن يظهر محمد منير، اليوم الإثنين، مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها “صاحبة السعادة” ويأتي هذا الظهور بعد فترة غياب طويلة عن البرامج الحوارية.