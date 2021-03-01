اتهام زوج نسليهان اتاغول بالتسبب بانفصالها عن “ابنة السفير” بسبب غيرته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: وجّه أحد البرامج التلفزيونية في تركيا انتقادات لاذعة للممثلة التركية نسليهان اتاغول، بعد ظهورها الأخير على غلاف مجلة “هالو!”، والفيديو الترويجي الذي ظهرت به بكامل طاقتها ونشاطها، وتساءلت مقدمة البرنامج قائلة: “طالما أنتِ حيوية بهذا القدر، لماذا تركتِ العمل وتسببت بخسائر للشركة؟”.

وأضاف صحافي آخر أنّ المنتجين لن يرحّبوا مستقبلاً بالتعاون مع نسليهان لأنّها مستهترة ويمكن أن تترك أي عمل في منتصفه بدون أي اعتبار للخسائر التي تتسبب بها، وعادت وأضافت المذيعة أن نسليهان ارتكبت خطأ بانفصالها عن المسلسل، وأنّه مستقبلاً ستكون الشروط الجزائية أكثر صرامة معها.

ووجّه الصحافي اتهاماً إلى زوجها الممثل قادير دوغلو بالتسبّب بانفصالها وطالبها بقول حقيقة أنّ غيرة زوجها سببت انفصالها عن المسلسل، وذكّر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخلاف قادير مع بوراك اوزجفيت خلال تصوير مسلسل “حب أعمى”، وغيرته الشديدة من مشاهد الحب بين نسليهان وبوراك، الأمر الذي أدى إلي قطيعة بينه وبين بوراك رغم الصداقة التي كانت تجمعهما.