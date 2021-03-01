جمال سليمان يفرد جناحي “الطاووس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشر الممثل السوري جمال سليمان الصورة الأولى من مسلسله المنتظر “لطاووس” عبر حسابه في موقع “انستغرام”، ظهر فيها برفقة فريق العمل وبحضور النجمة القديرة سميحة أيوب.

وأشار جمال سليمان، إلى أن المسلسل اجتماعي يروي في تفاصيله موضوعاً إنسانياً حساساً ومشوقاً. وكتب الفنان السوري قائلاً: “أسرة مسلسل الطاووس وعلى رأسها الرائعة سميحه أيوب، سعيد بالعمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز وهذه المجموعة الرائعة والموهوبة”. وأضاف: “النص لكريم الدليل في أول تأليف تلفزيوني له، بإشراف من السيناريست محمد ناير، الموضوع اجتماعي وحساس جداً كتبه كريم بشكل مشوق وإنساني”.

واختتم قائلاً: “نحن على موعد في رمضان المقبل وأتمنى أن نكون عند حسن الظن”.

مسلسل “الطاووس” من بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب. العمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.