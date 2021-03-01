أحمد زاهر يغيب عن دراما رمضان المقبل لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان المصري أحمد زاهر عن السبب وراء قراره بالغياب عن دراما رمضان المقبل 2021، بالرغم من نجاحه الكبير الذي حققه في رمضان الماضي أمام النجم محمد رمضان في مسلسل “البرنس”.

وقال أحمد زاهر، في تصريحات صحفية، إنه اتخذ قرارات بعد تغيير جلده فنياً ونجاحه في مسلسل “البرنس”، منوهاً بأنه قرر عدم التعاقد على مسلسل في أي موسم رمضاني إلا من خلال بطولة مطلقة. وأضاف أحمد زاهر، إلى أنه لم ولن يتراجع عن هذا القرار لاسيما وأنه حقق نجاحاً خارج موسم رمضان من خلال مسلسل “لؤلؤ” الذي انتهى عرضه قبل أيام، موضحاً أنه رفض 3 مسلسلات يظهر فيها بدور الرجل الثاني.

وعقبّ أحمد زاهر، قائلاً إن المنتجين لم يعرضوا عليه دور بطولي هذا العام وبالتالي قرر عدم الظهور في دراما رمضان كاشفاً أن هذا القرار له الحق في أن يتخذه.

وظهر أحمد زاهر، في مسلسل “البرنس” رمضان الماضي من خلال دور “فتحي” وهو الشقيق الأكثر شراً تجاه شقيقه الأكبر “رضوان” الذي جسده الفنان

محمد رمضان، كما كان آخر أعماله مسلسل “لؤلؤ” الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية مي عمر.