أكثر من مليون مشارك.. معالي المستشار تركي آل الشيخ يطلق استفتاءً عن الفرق الغنائية الكورية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أطلق معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية استفتاء عبر “تويتر” لمعرفة آراء الجمهور حول الفرقة الكورية الغنائية، التي تمتلك الشعبية الأكبر في السعودية وكتب قائلاً: “هذا استفتاء عشان إذا فتحت الدنيا يكون عندنا خلفية عن الأكثر طلباً ونكون جاهزين”.

وجاء في الاستفتاء: “أي فرقة كورية تتمنى حضور حفلة لها؟ رأيكم يهمني، BTS، Blackpink، Super Junior، EXO”.

وحظي الاستفتاء بنسبة تصويت عالية تجاوزت مليون و300 ألف مشاركة خلال ساعات.

ونالت فرقة Blackpink النسبة الأكبر من تصويت الجمهور، إذ حظيت 46% من إجمالي أصوات الجمهور.

يشار إلى أن موسيقى الـK Pop تحظى بشعبية واسعة عند الجمهور الخليجي وخاصة جمهور المملكة العربية السعودية.