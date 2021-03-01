فستان أسود وسوار الأميرة ديانا.. هذه تفاصيل إطلالة ميغان ماركل مع أوبرا وينفري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قبل أسبوع فقط من المقابلة المنتظرة المثيرة للجدل للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، تم إصدار مقاطع من المقابلة التي ستبث على قناة (سي. بي.إس) الأميركية.

ومن المقرر أن تكون المقابلة محادثة واسعة النطاق، تسلط الضوء على قرار الزوجين بالتنحي كأعضاء عاملين في العائلة المالكة والانتقال إلى كاليفورنيا، كما ستكشف علاقة الطرفين مع أسرهم وبقية أفراد العائلة المالكة.

وتظهر ميغان ماركل بفستان من الحرير الأسود بنقوش بيضاء على الصدر وحزام على الخصر، للمصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، ويبلغ سعره 4700 دولار، مع حذاء ذا كعب بسيط من المصمم Aquazurra. كما أكملت إطلالتها الساحرة بتسريحة شعر مميزة، حيث ربطت عقدة منخفضة مثبتة بشكل عرضي مع خصلات أمامية مموجة على وجهها.

واختارت ميغان أيضاً الظهور بمظهر طبيعي، حيث وضعت مكياج عيون (سموكي)، وأحمر شفاه باللون الخوخي النود وأحمر خدود هادئ، وفقاً لمجلة (هاربر بازار) الأميركية.

وأضفت المزيد من البساطة على أكسسوراتها، حيث ارتدت سوار Cartier الماسي الذي تردد أنه يعود لوالدة زوجها الراحلة الأميرة ديانا، وارتدت قلادة من المصممة بيبا سمول.

وأعطت اللقطات الدعائية للمقابلة لمحة نادرة عن أسلوب الأمومة الجديد للدوقة، التي أعلنت مؤخراً خبر حملها الثاني من الأمير هاري في يوم الحب.

ومن المقرر أن تستمر مقابلة الزوجين مع وينفري حوالي ساعتين وتم تصويرها في منزلهما، وهي أول مقابلة تلفزيونية مشتركة بين الزوجين منذ الإعلان عن ابتعادهما عن الحياة الملكية العام الماضي.