أناقة لافتة للنجمات في حفل “غولدن غلوب” الافتراضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: البساط الأحمر لحفل غولدن غلوب بنسخته الـ78 بدا مختلفاً هذا العام في ظل قواعد التباعد الاجتماعي، ولكن ذلك لم يمنع النجمات العالميّات من التألّق بإطلالات لافتة ندعوكم للتعرّف على أكثرها أناقة فيما يلي.

يُعتبر حفل Golden Globes Awards الحدث السنوي المنتظر في عالم السينما والتلفزيون، ورغم تقديمه بنسخة افتراضيّة هذا العام إلا أن بساطه الأحمر تزيّن كالعادة بمجموعة من الإطلالات الأنيقة.

– ظهرت النجمة المكسيكيّة ذات الأصول اللبنانيّة، سلمى حايك، على البساط الأحمر برفقة النجم الأميركي ستيرلنغ كاي براون. وهي تألّقت للمناسبة بثوب من الحرير الأحمر بكتف واحدة حمل توقيع دار Alexander McQueen.

– اختارت النجمة مارغو روبي إطلالة أنثويّة ذات طابع عصري من توقيع دار Chanel. وقد تميّز ثوبها المونوكرومي بالكشاكش المتعددة التي زيّنته وبحزام من الجلد الأسود حدّد الخصر.

– اعتمدت الممثلة الأميركيّة صوفيا كارسون إطلالة لافتة بأناقتها حملت توقيع دار Giambattista Valli. وقد تميّز ثوبها الطويل بلونيه المتناقضين وبعقدة ضخمة زيّنت الكتف.

– اختارت الممثلة الأميركيّة مايا رودولف إطلالة لافتة بتميّزها من توقيع Valentino Couture. وهي تألّقت بثوب أحمر بتصميم “الكاب” تزيّن بطبعة الورود الكبيرة.

– استحّقّت النجمة البريطانيّة سينتيا إيريفو على لقب أكثر الإطلالات اللافتة في الحفل. وذلك من خلال ثوب باللون الأخضر النيوني من مجموعة Valentino للأزياء الراقية الخاصة بربيع وصيف 2021. وقد نسّقته مع قفازات طويلة باللون الكريمي وأرادت من خلال إطلالتها نشر لمسة من المرح على البساط الأحمر.

– بدت أناقة النجمة الأميركيّة جاين فوندا لافتة بطابعها الكلاسيكي العصري. وهي ارتدت للمناسبة بدلة باللون العاجي من Richard Tyler تميّزت بقصّاتها القريبة من الجسم وقد نسّقتها مع حذاء معدنيّ.

– لفتت الممثلة الأميركيّة كريستي ويغ بالطابع الأنثوي لإطلالتها التي تميّزت بأناقة لافتة. وقد اختارت للمناسبة ثوباً عاري الكتفين باللون الأخضر الفاتح تزيّن بالعقد وحمل توقيع دار Prada.

– اختارت النجمة الأميركية رينيه زيلويغير بإطلالة كلاسيكيّة بتصميمها العاري الكتفين ولونها الأسود الراقي. وقد حمل ثوبها توقيع دار Armani Prive.

– اعتمدت النجمة كاثرين زيتا جونز ثوباً أسود ضيّقا من Dolce&Gabbana تميّز بقصة الكتفين العاريتين، فتحة عند الساق، وذيل طويل لامس الأرض.

– تألقت النجمة سوزن كيليشي واتسن بإطلالة برّاقة تزيّنت بالشراريب من توقيع دار Georges Hobeika. وهي من أكثر الإطلالات أناقة التي ظهرت في هذا الحفل.