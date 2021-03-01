“دراما كوين”.. أول عمل درامي كوميدي لـ”أبلة فاهيتا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد سنوات طويلة من الحضور الساخر في برامج “التك شو” التلفزيونية، وحضورها على السجاد الأحمر في المهرجانات السينمائية العربية، أصبح للدمية أبلة فاهيتا، مسلسل كوميدي ستبدأ شبكة “نتفليكس” بعرضه حصرياً على منصتها الرقمية، اعتباراً من 15 مارس الجاري، بعنوان “أبلة فاهيتا: دراما كوين”، ويشارك في بطولة المسلسل أبلة فاهيتا ومعها أبنيها كارو وبودي، إضافة إلى باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين وأسامة عبدالله.

المسلسل مكون من 6 حلقات، من الدراما الكوميدية الحافلة بالإثارة والأكشن لعائلة أبلة فاهيتا، ويعد “دراما كوين” هو أولى أعمال أبلة فاهيتا الدرامية حيث يعرض الجانب الإنساني لها، من خلال أحداث المسلسل تجد أبلة فاهيتا نفسها طريدة العدالة مما يضطرها لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي. لن تتوانى النجمة اللامعة عن فعل أي شئ يخطر على البال، ولكن يبقى السؤال هل ستنجح أبلة فاهيتا في لم شمل عائلتها؟.

المسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت وإنتاج كلاً من شركتي OKWRD Productions بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري ورانيا حجازي.