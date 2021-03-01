فن ومشاهير

محمد عساف يصور “أغاني من حياتي” ويعيش نجاح “مرايتك”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: صوّر النجم الفلسطيني محمد عساف الأسبوع الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، حلقة من البرنامج الموسيقي الطربي “أغاني من حياتي”، بمصاحبة أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو ميشال فاضل.

وكشف النقاب عن القصص الكامنة وراء أشهر أغانيه، وأسرار نجاحها وجماهيريتها، وأبرزها “عليّ الكوفية” و”مكانك خالي” و”بصراحة” و”مرايتك” و”لوين بروح” و”ما وحشناك” و”شو بتخبرونا”.

وما زال عساف يحصد نجاح أحدث أغانيه باللهجة العراقية “مرايتك”، التي أطلقها منتصف فبراير الماضي، من كلمات رامي العبودي، ولحنها علي صابر والتوزيع الموسيقي لمحب الراوي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا