محمد عساف يصور “أغاني من حياتي” ويعيش نجاح “مرايتك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: صوّر النجم الفلسطيني محمد عساف الأسبوع الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، حلقة من البرنامج الموسيقي الطربي “أغاني من حياتي”، بمصاحبة أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو ميشال فاضل.

وكشف النقاب عن القصص الكامنة وراء أشهر أغانيه، وأسرار نجاحها وجماهيريتها، وأبرزها “عليّ الكوفية” و”مكانك خالي” و”بصراحة” و”مرايتك” و”لوين بروح” و”ما وحشناك” و”شو بتخبرونا”.

وما زال عساف يحصد نجاح أحدث أغانيه باللهجة العراقية “مرايتك”، التي أطلقها منتصف فبراير الماضي، من كلمات رامي العبودي، ولحنها علي صابر والتوزيع الموسيقي لمحب الراوي.