اعتقال نافالني.. أول عقوبات أوروبية ضد روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على فرض عقوبات ضد 4 مسؤولين روس كبار على خلفية الضلوع في اعتقال المعارض أليكسي نافالني.

وأفادت مصادر دبلوماسية، لوكالة "فرانس برس"، بأن أسماء المسؤولين المشمولين بالعقوبات ستنشر في الجريدة الرسمية للتكتل الثلاثاء، بعد أن يوافق سفراء الدول الأعضاء على لائحة الشخصيات المستهدفة التي وضعتها بروكسل.



وأوضح مصدران، طلبا عدم ذكر اسميهما، أن القائمة تتضمن رئيس إدارة السجون الروسية ألكسندر كلاشنيكوف ورئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين والمدعي العام ايغور كراسنوف وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف.

وسيكون المسؤولون الروس أول المستهدفين بموجب نظام عقوبات جديد للاتحاد الأوروبي ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان، دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول.

وسيتم منع المسؤولين الروس من السفر إلى دول التكتل فيما ستجمد أي أصول يمتلكونها على أراضي الاتحاد.

والأحد، قالت لجنة روسية عامة، إن المعارض الروسي أليكسي نافالني نُقل إلى مؤسسة عقابية خارج موسكو.

وعملية نقل المعارض الروسي جاءت لقضاء فترة السجن التي حٌكم بها عليه، بعد أسابيع من عودته إلى روسيا في أعقاب تسميمه.

وكان مكان نافالني غير معروف منذ الخميس الماضي، عندما علم أنصاره أنه نقل من سجن في موسكو إلى مكان غير معلوم.

وألقت السلطات الروسية القبض على نافالني (44 عاما) لدى عودته من ألمانيا الشهر الماضي وصدر عليه حكم بالسجن سنتين ونصف سنة لانتهاكه شروط إفراج قضائي عنه، ويقول نافالني إن تهمته ملفقة.