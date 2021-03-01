بسبب الشنب.. إسلام إبراهيم يعتذر عن مسلسل "المدينة": قدر الله وماشاء فعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان إسلام إبراهيم عن عدم مشاركته في مسلسل "المدينة"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل بسبب راكور الشنب الذي يظهر به في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى.

وكتب "إسلام"، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "للأسف يا جماعة أنا مش هقدر أكون السنة دي في مسلسل المدينة بسبب راكور الشنب في مسلسل نجيب زاهي زركش رغم إن كان باقيلي عشر مشاهد فقط، قدر الله وماشاء فعل".

ويواصل إسلام إبراهيم تصوير مشاهده في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل "نجيب زاهي زركش" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة الفنانين يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي، حيث يجسد الفخراني دور محام يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.

مسلسل "المدينة" من بطولة بجانب دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، دلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومقرر عرضه في رمضان المقبل.