ليلى علوي رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان البحرين السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي، اختيار النجمة ليلى علوي، لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية بدورة المهرجان الأولى التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 أبريل 2021.

ويأتي ذلك وفقا لإدارة المهرجان، نظرا لتمتع ليلى علوي بخبرات واسعة في المجال السينمائي، إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية خليجية وعربية.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية بمهرجان البحرين السينمائي، في عضويتها كلا من الفنان السعودي إبراهيم الحساوي، والناقد البحريني أمين صالح.

بينما يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية مخرجة الأفلام الوثائقية الإماراتية نجوم الغانم، وتضم في عضويتها الناقد السينمائي البحريني حسن حداد والأستاذ في جامعة البحرين محمد السيد.

أما بالنسبة للجنة أفلام التحريك يرأسها المصمم البحريني خالد المحرقي، وتضم في عضويتها الأستاذة في جامعة البحرين الدكتورة سما الهاشمي ومصمم الجرافيك البحريني محمد الصقر.

وسيرأس لجنة تحكيم مسابقة الطلبة المخرج البحريني صالح ناس وعضوية كل من الفنانة البحرينية شذى سبت والفنانة السعودية إلهام علي.

في حين يرأس لجنة تحكيم أفلام مسابقة مركز تفوق الفنان والمخرج البحريني جمعان الرويعي، وتضم في عضويتها عضو مركز تفوق فاطمة ربيعة والناقدة اللبنانية هدى إبراهيم.

وأكدت إدارة المهرجان أن المشاركة في مسابقات المهرجان ستظل متاحة حتى تاريخ 15 مارس الجاري.

وتُقام الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي تحت شعار "سينما لأجلك"، بتنظيم من نادي البحرين للسينما في الفترة من 1 إلى 5 أبريل 2021، برعاية من هيئة البحرين للثقافة والآثار.

ويأتي تنظيم المهرجان امتدادا لمسابقة نادي البحرين للسينما، التي أقيمت منها دورتان، الأولى في عام 2017 وتنافس فيها 15 فيلما بحرينيا قصيرا، والثانية في عام 2018 وتنافس فيها 25 فيلما بحرينيا قصيرا.