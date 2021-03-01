30 صورة من كواليس مسلسلات رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يواصل النجوم تصوير مسلسلاتهم التي من المقرر أن يخوضوا بها السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021.

وحتى الآن هناك نحو 30 عملا دراميا من المقرر أن تشارك في موسم دراما رمضان المقبل، متنوعة ما بين الاجتماعي والكوميدي والرومانسي والأكشن.

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ومن أهم الأعمال التي تخوض سباق مسلسلات رمضان 2021: "نسل الأغراب، الاختيار 2، موسى، نجيب زاهي زركش، ملوك الجدعنة، اللي مالوش كبير، كوفيد 25، النمر، الملك، بنت السلطان، ضد الكسر" وغيرها.

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ونستعرض هنا مجموعة من الصور التي نُشرت لنجوم موسم رمضان 2021 من كواليس تصوير أعمالهم التي يخوضون بها السباق الرمضاني.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على مشاركة جمهورهم صورا من كواليس مسلسلاتهم، محمد رمضان، ياسمين عبد العزيز، حنان مطاوع، يوسف الشريف، عمرو سعد وغيرهم.