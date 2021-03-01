نقيب المهن الموسيقية ينعى يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي وافته المنية أمس الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر نقيب المهن الموسيقية صورة للفنان الراحل عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق: "أنعى بكل الحزن والأسى رحيل الفنان الكبير يوسف شعبان، رحمه الله وأدخله فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان".

وأصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير وتم نقله مستشفى العجوزة، وتوفي أمس الأحد بعد تدهور حالته الصحية، ودُفن اليوم في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.

يذكر أن آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" بطولة أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.