إيرادات الأحد.. "قبل الأربعين" بالمركز الثاني و"شاومينج" الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "وقفة رجالة"، و"شاومينج"، "قبل الأربعين"، وحققت الأعمال السبعة مجتمعة أمس الأحد 28 فبراير، إيرادات قُدرت بـ218 ألفًا و58 جنيها، موزعة على النحو التالي..

وقفة رجالة

نجح فيلم "وقفة رجالة" في الحصول على المركز الأول، ليتصدر إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 179 ألفًا و333 جنيها.

"وقفة رجالة" تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام.

قبل الأربعين

وحصل على المركز الثاني فيلم "قبل الأربعين"، محققًا 20 ألفًا و799 جنيها.



"قبل الأربعين" تأليف أحمد عثمان، إخراج معتز حسام، بطولة بسمة، داليا مصطفى، إيهاب فهمي، أحمد حلاوة، جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، معتز هشام.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثالث فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 10 آلاف و985 جنيها.



الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

شاومينج

جاء في المركز الرابع فيلم "شاومينج" والذي حقق 3 آلاف و691 جنيهًا.

"شاومينج" تأليف أشرف حسني، إخراج شادي أبو شادي، بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد سلطان، توني ماهر، حامد الشراب، سارة درزواي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول ظاهرة الغش في مرحلة الثانوية العامة.

ريما

فاز فيلم "ريما" بالمركز الخامس، بعد تحقيقه 2233 جنيها.



"ريما" بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، مايا نصري، محمد ثروت، إيهاب فهمي.

عفريت ترانزيت

في المركز السادس جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 657 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" المركز السابع، محققًا 360 جنيها.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.