فيديو| قبل رحيلها.. الفنانة أحلام الجريتلي ترقص مع المخرج محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"الله يرحمك يا أحلام هتوحشيني"، بهذه الكلمات ودّع المخرج محمد سامي الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، التي شيعت جنازتها ظهر اليوم الأثنين بعد رحيلها أمس.

سامي نشر عبر صفحته بموقع فيسبوك، مقطع فيديو له وهو يرقص مع الفنانة الراحلة، وكتب "الله يرحمك يا أحلام هتوحشيني، كان

ليكي عندي غلاوة ومحبة، كنتي ممثلة جميلة وإنسانه أجمل، هفتقدك يا صديقتي".

وظهرت الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، في مسلسل "لؤلؤ" الذي

تولى الإشراف على إخراجه المخرج محمد سامي، وقامت ببطولته زوجته الفنانة مي عمر.

وشُيع ظهر اليوم جثمان الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي من مسجد القبة الفداوية بالعباسية، وبعد انتهاء الصلاة عليها، حُمل نعشها إلى مثواها الأخير.