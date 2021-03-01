وداعا الفنان القدير.. أحمد زاهر ينعى يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أحمد زاهر، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، متأثرًا بفيروس كورونا.

نشر "زاهر"، صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلقا: "وداعا الفنان القدير يوسف شعبان، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته، أرجو قراءة الفاتحة للمغفور له بإذن الله".

وشُيع جثمان الفنان يوسف شعبان صباح اليوم الاثنين من مستشفى العجوزة، لدفنه بمقابر العائلة.

أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، أمس الأحد 28 فبراير الجاري.

نشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير الماضي وتم نقله مستشفى العجوزة.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.