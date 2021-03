"نتفليكس" تطرح "The One" لأمير المصري في 12 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان أمير المصري على صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة من المسلسل البريطاني The One ، المقرر عرضه على نتفليكس يوم 12 مارس، وعلق "قريباً في دور بنجامين (بن) في مسلسل The One ".

يقوم أمير المصري في المسلسل بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جيمس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

The One مسلسل خيال علمي، دراما، جريمة يأخذنا في افتراضية أن كل ما يتطلبه الأمر هو اختبار سريع للحمض النووي للعثور على الشريك المثالي الذي صنعت من أجله وراثيًا. بطولة أمير المصري، أوليفيا تشينري، ستيفن كامبل مور، لويس شيمبا.

كان أمير المصري أعلن أنه سيتم عرض فيلمه LIMBO في دور العرض السينمائية بالمملكة المتحدة وأيرلندا يوم 30 يوليو وقريباً في دور العرض حول العالم.