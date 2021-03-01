"كنت بطمن معاها".. روجينا تنعى أحلام الجريتلي بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة روجينا، الفنانة أحلام الجريتلي التي وافتها المنية مساء الأحد، داخل منزلها.

نشرت روجينا صورة الراحلة أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنانة القديرة والأم الغالية أحلام الجريتلي في ذمة الله".

أضافت: "جمعتنا كواليس كتير وأدوار كانت فيها عظيمة يا أمي يا حماتي (سلطان الغرام، بين السرايات، الاسطورة، واخيرا البرنس)، كنت بطمن معاها عشان كان عندها قلب بيحب الكل ودائما وأبدا يجمعنا الحب ودايما عندها طاقة إيجابية وحب للتمثيل وكأن هي دي الحياة".

تابعت: "بتحب تحكي عن ذكريات الشغل وأدوارها اللي بتصورها، لما عملنا المشهد اللى بينا فى البرنس اللى بقولها هارميكي من الشباك لما خلصنا باستني وقالتلى شاطرة قولتها عشان قدامي ممثلة عظيمة اسمها أحلام الجريتلي كانت عظيمة وعمرها ما حست بعظمتها".

أكملت روجينا: "هتفضلى باقية بأدوارك اللي أثرت فينا وفى جمهورك، وبسيرتك الحلوة اللي اتعلمت منها انك قبل ما تكون فنان الأهم تكون إنسان، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

شُيع ظهر اليوم جثمان الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي من مسجد القبة الفداوية.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة أحلام الجريتلي، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".