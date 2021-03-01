نتفليكس تحدد 15 مارس موعد عرض مسلسل "دراما كوين" للدمية فاهيتا

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"الخليج 365" من بيروت: حددت شركة نتفليكس العالمية موعد عرض مسلسل الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الذي يحمل عنوان"دراما كوين" في 15 من شهر مارس الجاري. حيث طرحت المنصة الإعلان الرسمي بعد سلسلة إعلانات ترويجية للعمل المنتظر.

ويبدو من الإعلان الترويجي أن فاهيتا وكارو وبودي سيمرون بمواقف خطرة وصعبة لا تخلو من التشويق، والحركة، والإثارة. حيث تجد فاهيتا نفسها طريدة العدالة والمجتمع، وستصارع من أجل تبرئة نفسها ولمّ شملها مع صغيريها. بينما تجد كارو أخيراً طريقها للنجاح والنجومية والثراء بعد أن تفترق عن والدتها.

يتألف المسلسل من 6 حلقات، تجسّد فيه الدمية المصرية دور البطولة إلى جانب ولديها كارو وبودي، مع باقة من الممثلين المصريين من بينهم باسم سمرة ودنيا ماهر وأسامة عبد الله. وهو من إخراج خالد مرعي ومن تأليف محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت.

كما يعتبر "دراما كوين" هو العمل الأول لأبلة فاهيتا، والمصري الثاني على منصة نتفليكس بعد نجاح مسلسل "ما وراء الطبيعة" للفنان أحمد أمين والذي عرض قبل أشهر على نفس المنصة العالمية وحقق نجاحاً كبيراً .