ليدي غاغا تتكفل بعلاج راعي كلبيها بعد إطلاق النار عليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: منذ أيام قليلة تعرضت المغنية الأميركية الشهيرة ليدي غاغا لسرقة كلبيها (البولدوغ) واللذين تُطلق عليهما اسمي (كوجي وغوستاف) خلال عملية اعتداء على راعي الكلاب الخاص بها وإصابته بطلق ناري في صدره.

وصفت غاغا، رايان فيشر وهو راعي الكلبين المصاب في الحادث، بأنه (بطلها للأبد)، وتكفلت المغنية الشهيرة بمصاريف علاج فيشر والتي تُقدر بـ70 ألف جنيه إسترليني (يعادل 98 ألف دولار).

وذكرت تقارير صحافية أنه عقب الحادث، تم نقل فيشر للمستشفى وهو في حالة خطيرة، لكن بعد ذلك صرحت أسرته أنه يتماثل للشفاء، وأفادت التقارير أيضاً أن غاغا تشعر بالقلق جراء ما حدث لفيشر، وتحرص على أن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة لأنها مدينة له للأبد على شجاعته ومخاطرته بحياته لحماية كلبيها.

كما أرادت غاغا أيضاً تعويض فيشر عن الفترة التي فقد فيها عمله بعد إصابته في حادث السرقة. والجدير ذكره أن كلبي المغنية الشهيرة، تم إعادتهما لها بعد قيام سيدة بتسليمهما لقسم الشرطة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية الجمعة الماضي، وأكدت تقارير الشرطة أن المرأة ليست مشتبه بها في عملية السرقة وهي غير متورطة في الأمر، وجاء ذلك عقب إعلان غاغا مكافأة مالية قدرها 500 ألف دولار مقابل عودة الكلاب المسروقة.