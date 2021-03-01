سيف نبيل يبدي رأيه في الزواج.. ويستذكر وفاة والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحدث الفنان العراقي سيف نبيل مع مواطنته الفنانة رحمة رياض في حوار مفتوح بينهما في برنامج (بصراحة مع) الذي يعرض عبر شاشة MBC، عن موقفه من الزواج والإرتباط، مبيناً أنه يحب التأني في مثل هذه الأمور ويؤمن بالصدفة في الزواج. وقال سيف: “من الصعوبة بمكان أن يتصادف طبع شخص مع آخر. إذا ما تعرفين هو شنو وتفكيره شنو ومقوماته شنو”، مشدداً على أنه من المفيد التعرف على شريكة الحياة قبل اتخاذ القرار بالزواج.

وأيدته رحمة رياض بقولها: “أنا معاك في هالشي”، ليواصل سيف قائلاً: “هل راح تتقبله؟ وأنا فنان كثير الشغل.. يعني راح تصبر عليّ”.

وتحدث سيف، عن وفاة والده التي أثرت في حياته كثيراً وعلى شخصيته، مستطرداً أنه كان يعتبر والده بمثابة الخيمة التي تقيه من غدر الزمن، وبيّن أن والده كان مريضاً عندما كان هو في بداية مشواره الفني.

وأكد ان والده أصيب بأزمة قلبية في الوقت الذي كان متوجهاً إلى شمال العراق من أجل إحياء حفل، وهو ما جعله يلغي الحفل ويعود لرؤية والده في المستشفى كونه كان يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابع سيف: “خسارة والدي كانت أكبر درس في حياتي، خاصة وأنا الأكبر سناً بين أخواتي. اللحظات كانت مؤلمة رأيته على فراش الموت لا يستطيع التفوه بأي كلمة، إلا أنه عند رؤيتي حرص على إمساك يدي بقوة، وكأنه كان يوصيني بالاهتمام بالعائلة بعد غيابه”.

وتابع: “هذا ما فعلته فعلاً، فقد كنت حينها في الـ27 من عمري، عندما جاءوا لطلب يد شقيقتي”.

ويشارك الفنان العراقي حالياً، كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية (عراق أيدول) الذي يعرض على قناة MBC العراق، إلى جانب كل من الفنانين حاتم العراقي ورحمة رياض.