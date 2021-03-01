نقيب الممثلين بمصر يكشف لحظة وفاة أحلام الجريتلي: كانت تتحدث بالهاتف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين أن الفنانة أحلام الجريتلي رحلت عن الحياة بشكل مفاجئ، ولم تمر بوعكة صحية قبل الوفاة.

وقال زكي لـ"الخليج 365": "علمت بخبر الوفاة من أحد الأصدقاء، كان صدمة كبيرة، وللتأكد من صحة الخبر اتصلت تليفونيا بزوجها الدكتور شيرين حسين".



وواصل زكي حديثه: "قبل الوفاة بدقائق كانت أحلام الجريتلي تتحدث في التليفون حول دورها في أحد الأعمال الدرامية، وفجأة أصيبت بالإغماء وحدثت الوفاة بصورة طبيعية كما أكدت لي أسرتها".





وتابع زكي: "فراقها بكل تأكيد أصاب الجميع بالحزن، فهي فنانة كبيرة ومن الصعب أن تسقط أدوارها من ذاكرة المشاهد".

نشأت الجريتلي وسط أسرة تحب الفن وتقدس دوره، فهي الشقيقة الصغرى للفنانة إنعام الجريتلي، وولدت في 20 فبراير/ شباط 1948.

بدأت مسيرتها الفنية مع الفنان محمد صبحي، ورغم حبها للمسرح ومشاركتها في عدد كبير من العروض على خشبة المسرح القومي بالقاهرة، توهجت على شاشة التلفزيون وشاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الدرامية منها "سوق العصر، فارس بلا جواد، خالتي صفية والدير، ضمير أبلة حكمت، الوسية، أيوب".

كما شاركت في بطولة عدد من الأفلام السينمائية منها "حلاوة روح، ساعة ونص، خريف آدم".

وعلى صعيد الحياة الشخصية مرت أحلام الجريتلي بالعديد من المحن، قبلت بأن تكون زوجة ثانية للدكتور شيرين حسين، وحرمها القدر من نعمة الإنجاب، فوجهت حبها لأطفال ابنة زوجها.