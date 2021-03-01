أشرف زكي لـ"الخليج 365": يوسف شعبان قدم خدمات عظيمة للوسط الفني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور اشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، الاثنين، أن رحيل الفنان يوسف شعبان عن الحياة صدمة كبيرة مشيرا إلى أنه تلقى رسائل من كل النقابات الفنية العربية، مليئة بكلمات المواساة والحزن بعد وفاة الفنان الكبير.

وقال أشرف زكي لـ"الخليج 365": "تربطني عشرة عمر طويلة بالراحل يوسف شعبان، فقد عملت معه عندما تولى مهمة نقيب المهن التمثيلية لمدة دورتين، واستطاع أن يغير مفهوم العمل النقابي في مصر، وقدم خدمات عظيمة للوسط الفني من خلال موقعه النقابي".







وحول عطائه الفني قال زكي:" "أتصور أنني أقل بكثير من الحديث عن قيمة يوسف شعبان الفنية، فهو فنان كبير، استطاع بأعماله الرائعة أن يجبر الجمهور على حب أجواء الحارة الشعبية، كما برع في الأدوار الوطنية، ومن المستحيل أن ينسى الجمهور شخصية (محسن ممتاز) في مسلسل (رأفت الهجان)".

وعن غياب النجوم عن مراسم تشييع جنازته قال نقيب الممثلين المصريين: "يجب أن نلتمس الأعذار للزملاء، فنحن نعيش ظرفا استثنائيا بسبب جائحة كورونا. البعض يطبق الإجراءات الاحترازية تفاديا لخطر الإصابة بهذا الفيروس، وهناك عددا كبيرا من الزملاء ترتبط مواعيدهم بتصوير أعمالهم استعدادا لموسم شهر رمضان".