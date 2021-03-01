يوسف شعبان.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "المدافع عن الفنانين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة المصرية نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين المصريين أن الفنان يوسف شعبان لم يفقد وعيه داخل غرفة الرعاية المركزة.

وقالت عنبر لـ"الخليج 365 ": "عندما ساءت حالة يوسف شعبان الصحية تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وقبل وفاته بساعات تراجعت نسبة الأكسجين في الجسم، وكان من الطبيعي أن ينام وهو على جهاز التنفس، لكنه لم يغب عن الوعي".



وعن علاقتها بالراحل قالت عنبر: "طول عمره كان سند وضهر لكل الفنانين، وعندما تولى منصب النقيب لمدة دورتين كان شهما وقويا، كما أنه خاض معارك كثيرة لصالح الوسط الفني".

وتابعت نهال عنبر: "بدأت صداقتي مع الراحل في أثناء تصوير مسلسل (العائلة والناس) مع المخرج محمد فاضل، والحقيقة أنه كان دائما ينصحني ويرشدني ولم يبخل بالنصيحة على أي زميل".

وتوفي الفنان المصري يوسف شعبان، الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 90 عاما.

بدأ يوسف شعبان مسيرته الفنية بفيلم "في بيتنا رجل" بجوار عمر الشريف ورشدي أباظة، ونجح في استثمار الفرصة بشكل جيد، وأصبح فنانا كبيرا في السينما والتلفزيون، ويضم سجلة الفني ما يقرب من 250 عملا أبرزها "ميرامار، المال والبنون، معبودة الجماهير، ليالي الحلمية".