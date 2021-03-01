رغم اتهامات التحيز.. "هيمنة بريطانية" في حفل جولدن جلوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت الدورة الـ78 لحفل جوائز جولدن جلوب، صباح الإثنين، 1 مارس/آذار، وسط اهتمام عالمي بالحدث السنوي.

ورغم الانتقادات الحادة التي وجهت إلى حفل جوائز جولدن جلوب قبل إقامتها واتهامها بالتحيز للأمريكيين، إلا أن أغلب الفائزين في الحفل كانوا بريطانيين.

وبحسب موقع "LBC" البريطاني، هيمن الممثلون البريطانيون على جوائز الحفل وكان لهم نصيب الأسد.





بدأ الحفل بفوز النجمة إيما كورين وزميلها من مسلسل "ذا كراون" جوش أوكونور، اللذين يقومان بدوري الأمير تشارلز والأميرة ديانا، في المسلسل الذي يجسد حياة العائلة الملكية.





وفازت البريطانية جيليان أندرسون بأفضل ممثلة مساعدة عن دور مارجرت تاتشر عن مسلسل "ذا كراون" أيضًا.





وكانت المفاجأة مع تقدم بريطانيين آخرين لاقتناص جوائز الحفل بأعمال من إنتاج نتفليكس، منهم الممثلة الإنجليزية روزماند بايك، عن دورها في فيلم I Care a Lot (يحسبونني بالي).





وحقق البريطاني دانييل كالويا، فوزًا آخر لموطنه، إذ فاز بأفضل ممثل عن دوره في فيلم Judas And The Black Messiah (يهوذ والمسيح الأسود).

وذكر الموقع أن البريطانيين لم يكتفوا بهذا السبق، إذ انضم لقائمة الفائزين جون بويجا عن مسلسل Small Axe، وأنيا تايلور جوي عن مسلسل نتفليكس الشهير The Queen's Gambit (مناورة الملكة).



